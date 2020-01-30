Против председателя кабмина Чувашии возбудили дело за оскорбления
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В отношении председателя кабмина Чувашской республики Ивана Моторина завели дело. Об этом сообщает Телеграм-канал Mash.
Как стало известно, в ходе встречи со вкладчиками нацбанка республики «Чувашкредитпромбанк» чиновник оскорбил депутата Госсовета Сергея Семенова.
Уточняется, что инцидент случился в 2019 году.
Как отмечается, Моторин заявил, что Семенов является упырем и дармоедом. Кроме того, он послал чиновника «на ...».
Ранее после инцидента на вручении ключей от пожарных машин отправили в отставку главы Чувашии Михаила Игнатьева.
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