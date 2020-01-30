Против председателя кабмина Чувашии возбудили дело за оскорбления

В отношении председателя кабмина Чувашской республики Ивана Моторина завели дело. Об этом сообщает Телеграм-канал Mash.

Как стало известно, в ходе встречи со вкладчиками нацбанка республики «Чувашкредитпромбанк» чиновник оскорбил депутата Госсовета Сергея Семенова.

Уточняется, что инцидент случился в 2019 году.

Как отмечается, Моторин заявил, что Семенов является упырем и дармоедом. Кроме того, он послал чиновника «на ...».

Ранее после инцидента на вручении ключей от пожарных машин отправили в отставку главы Чувашии Михаила Игнатьева.

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