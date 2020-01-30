Обещавшего мочиться в вино для России Гварамию избили в Тбилиси

Бывшего гендиректора телекомпании «Рустави 2» Нику Гварамию избили прямо в здании Тбилисского городского суда. Об этом сообщает Sputnik Грузия.

Неизвестный пошел к нему и ударил по лицу в суде, куда экс-гендиректор грузинского канала пришел выступить в качестве адвоката совладельца «Главного канала» Георгия Руруа, которого обвиняют в незаконно хранении оружия.

Как отмечается, после удара по лицу злоумышленника задержали подоспевшие правоохранители.

В настоящее время полиция допрашивает неизвестного.

В июле этого года Гварамия выразил готовность мочиться в вино и боржоми, поставляемые в Россию. После этого он был уволен с телеканала «Рустави 2».

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