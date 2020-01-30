Деда и бабушку посадили на 24 года за сожжение внука в печи в Хакасии

Верховный суд Хакасии вынес приговор в отношении 47-летнего деда и 42-летней бабушки, которые сожгли собственного 11-месячного внука в печи, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на прокуратуру республики.

Выяснилось, что год назад в деревне Харой пьяный дед затолкал внука в растопленную печь. Перед этим ребенка пыталась задушить бабушка, которая также была в состоянии алкогольного опьянения. Было установлено, что это преступление они совершили из-за личной неприязни к внуку, которая возникла из-за того, что он якобы постоянно плакал.

Суд дал бабушке 9 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима с ограничением свободы. Кроме того он назначил деду 15 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима с ограничением свободы на срок 1,5 года.

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