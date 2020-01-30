В Крыму чиновницы подарили блокадникам по батону хлеба
Жителей Крыма возмутило то, как две местные чиновницы вместо того, чтобы полноценно отблагодарить проживающих в Керчи блокадников, подарили им по батону хлеба и медали в годовщину полного снятия блокады Ленинграда. Об этом глава Керченского городского совета Мая Хужина написала на своей странице в Facebook.
Хужина разместила фотографии, на которых чиновницы пришли к героям в Великой Отечественной войны в шубах, сфотографировались с ними и подарили на вид не самые аппетитные батоны хлеба.
Пользователи сети возмутились тем, что дарить подобные вещи героям войны стыдно. Некоторые из них заявили, что ветеранам можно было бы вручить путевки в санаторий, например.
Хужина, в свою очередь, ответила, что «эти люди не нуждаются в подарках. Им нужно человеческое отношение, доброта и уважение».
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