В подмосковном Одинцово задержали полицейского, вероятно, при закладке наркотиков
В подмосковном Одинцово правоохранители задержали сотрудника МВД, который, вероятно, пытался сделать закладку наркотиков. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.
Отмечается, что задержанный работал в должности оперуполномоченного станции Москва-Белорусская управления на транспорте МВД по Центральному федеральному округу.
В ходе обысков оперативники обнаружили у него девять свертков с наркотикам.
Предполагается, что он намеревался сделать закладку для наркопотребителей.
В настоящее время в отношении мужчины проводится доследственная проверка.
По данным издания, пресс-служба управления на транспорте МВД России по ЦФО также подтвердила факт задержания полицейского.
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