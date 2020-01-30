В подмосковном Одинцово задержали полицейского, вероятно, при закладке наркотиков

В подмосковном Одинцово правоохранители задержали сотрудника МВД, который, вероятно, пытался сделать закладку наркотиков. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

Отмечается, что задержанный работал в должности оперуполномоченного станции Москва-Белорусская управления на транспорте МВД по Центральному федеральному округу.

В ходе обысков оперативники обнаружили у него девять свертков с наркотикам.

Предполагается, что он намеревался сделать закладку для наркопотребителей.

В настоящее время в отношении мужчины проводится доследственная проверка.

По данным издания, пресс-служба управления на транспорте МВД России по ЦФО также подтвердила факт задержания полицейского.

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