Полиция задержала хозяина хостела в Перми, где в кипятке погибли пять человек

В екатеринбургском аэропорту правоохранители задержали хозяина пермского хостела «Карамель» Сергея Щербакова, где 20 января произошел прорыв кипятка, в результате чего погибли пять человек. Об этом сообщает Ura.ru.

Как отмечается, мужчину задержали утром 30 января, после того, как он решил добровольно вернуться в Пермь.

Ранее 20 января в хостеле «Карамель» в Перми произошел прорыв трубы с горячей водой, из-за чего погибли пять человек.

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