Трамп создал специальную группу по борьбе с коронавирусом

Президент США Дональд Трамп создал специальную рабочую группу по борьбе с коронавирусом, передает «Интерфакс».

Как отмечается, начиная с 27 января, группа каждый день проводит совещания в связи с распространением пневмонии нового типа. Во главе ее стоит министр здравоохранения Алекс Азар, он координирует свою работу с Советом национальной безопасности.

Известно также, что в структуре задействованы специалисты из Белого дома и ряда правительственных учреждений, в том числе ведущих американских экспертов по инфекционным заболеваниям.

Группа должна разработать меры по выявлению и предотвращению распространения коронавируса.

31 декабря 2019 года китайские власти сообщили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса 2019-nCoV. По состоянию на ночь 30 января число заразившихся вирусом в Китае выросло до 7711 человек, из которых 1370 оцениваются как тяжелые. Погибли 170 человека.

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