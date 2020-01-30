В Петербурге арестовали уроженца Киргизии за рисунки с угрозой в адрес президента РФ

В Санкт-Петербурге арестовали уроженца Киргизии по обвинению в том, что он рисовал на зданиях изображения с призывами к покушению на президента России. Об этом сообщает «Интерфакс».

В настоящее время посольство Киргизии в РФ выясняет подробности инцидента.

22-летнему Мухаммадазизу Ишматову предъявили обвинения по статься «вандализм» и «публичные призывы к осуществлению террористической деятельности».

Известно, что под изображением присутствовала надпись «Увидишь - убей». Подобные рисунки были нанесены на шесть зданий в Петербурге.

Ишматов свою вину до сих пор не признал.

Согласно решению Октябрьского районного суда, юноша будет находиться под стражей до 27 марта.

В деле также фигурирует другой гражданин Киргизии Парпиев.

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