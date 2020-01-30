Обвиняемого в хищении замглавы Генштаба РФ проверили на детекторе лжи

Замглавы Генштаба Минобороны России Халил Арсланов был проверен на полиграфе, результаты показали отсутствия умысла на хищение средств ведомства, в котором он обвиняется. Об этом сообщает ТАСС.

Согласно заключению Центра прикладной психофизиологии профессора Валерия Коровина, при проверке на детекторе лжи у Арсланов не обнаружилось «устойчиво выраженных физиологических реакций на вопросы», что говорит об отсутствии у него корыстного умысла.

Отмечается, что проведение теста одобрил замглавы Генштаба.

Арсланов подозревается по двум эпизодам мошенничества в крупном размере: на сумму 191 млн 437 тыс. 536 рублей и на сумму не менее 6,5 млрд рублей соответственно.

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