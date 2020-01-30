Обвиняемого в хищении замглавы Генштаба РФ проверили на детекторе лжи
Замглавы Генштаба Минобороны России Халил Арсланов был проверен на полиграфе, результаты показали отсутствия умысла на хищение средств ведомства, в котором он обвиняется. Об этом сообщает ТАСС.
Согласно заключению Центра прикладной психофизиологии профессора Валерия Коровина, при проверке на детекторе лжи у Арсланов не обнаружилось «устойчиво выраженных физиологических реакций на вопросы», что говорит об отсутствии у него корыстного умысла.
Отмечается, что проведение теста одобрил замглавы Генштаба.
Арсланов подозревается по двум эпизодам мошенничества в крупном размере: на сумму 191 млн 437 тыс. 536 рублей и на сумму не менее 6,5 млрд рублей соответственно.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— Миллиарды рублей: замглавы Генштаба обвиняют в мошенничестве
— Замглавы Генштаба ВС РФ предъявлено обвинение в хищении почти 6,7 млрд рублей
— Суд арестовал имущество замглавы Генштаба ВС на несколько млн рублей