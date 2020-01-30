Найден пропавший 100 лет назад в Бермудском треугольнике корабль

Команда экспертов обнаружила торговое судно, которое исчезло в Бермудском треугольнике в 1925 году. Об этом сообщает Fox News.

Поясняется, что 29 ноября 1925 года пароходное судно вышло из порта Чарльстона в американском штате Южная Каролина и направилось к Кубе, но так и не достигло пункта назначения. Тела находившихся на борту 32 пассажиров также не были найдены.

В результате группа подводных исследователей и морских археологов в 2020 году обнаружила корабль примерно в 65 километрах от побережья Сент-Огастин, штат Флорида.

В 2018 году исследователи из Университета Саутгемптона заявили, что выяснили секрет исчезновения кораблей в Бермудском треугольнике. Ученые утверждают, что причина массовой гибели кораблей кроется в высоких океанических «волнах-убийцах» в данном месте. По мнению исследователей, эти волны могут возникать из ниоткуда и имеют разрушительную силу, в результате чего даже самые большие суда могут затонуть.