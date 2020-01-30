В Европе запретили часть красок для татуировок

В Европе татуировки могут оказаться под частичным запретом из-за риска их отрицательного воздействия на организм человека. Об этом сообщает 20min.ch.

Так, Европейское химическое агентство (ЕСНА) по заказу Еврокомиссии подготовило список из 4 тыс. химикатов, подлежащих запрету, в который входят зеленый и синий пигменты, которые используются в качестве основы для изготовления тату.

В ведомстве отметили, что используемые для татуировок чернила содержат тяжелые металлы и другие токсичные субстанции, которые способны вызывать проблемы с кожей, включая аллергические реакции и зуд. Кроме того, они повышают риск появления опасных заболеваний и даже могут повлиять на функцию деторождения, развитие плода.

Отмечается, что противники данных мер в Швейцарии начали акцию по сбору подписей под петицией с требованием вывести из-под запрета химикаты для татуировок.

Татуировщики высказали мнение, что не откажутся от пигментов даже при запрете, и станут импортировать краску из-за рубежа.