СМИ узнали об обнаружении учеными из Китая сдерживающего коронавирус вещества

Китайские ученые обнаружили вещество, которое способно на клеточном уровне сдерживать новый тип коронавируса 2019-nCoV. Об этом сообщает агентство Синьхуа.

Отмечается, что вещество было обнаружено исследователями из Унаня воздействует на коронавирус на клеточном уровне.

Информация о проведении испытаний на животных и человеке, а также о характере вещества не уточняется.

31 декабря 2019 года китайские власти сообщили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса 2019-nCoV. По последним данным, в Китае вирусом заразились почти шесть тысяч человек. С 31 декабря от 2019-nCoV погибли уже 132 человека.

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