Главу Алтая госпитализировали в Москве

Глава Алтайского края Олег Хорохордин был госпитализирован в московскую больницу из-за обострения панкреатита. Об этом сообщает сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК.

Он отметил, что проблемы со здоровьем были вызваны стрессом и нарушением режима питания. Проблемы с желудком обнаружились в ходе командировки губернатора в столицу.

«Лег на пару дней прокапаться», уточнил Хорохордин.

Уточняется, что временно исполняет обязанности главы и.о. первого вице-премьера Виталий Махалов.

Кроме того, Хорохордин опроверг появившуюся в СМИ информацию о том, что госпитализация вызвана проблемами с алкоголем.