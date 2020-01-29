Путин помиловал израильтянку Иссахар

Президент России Владимир Путин подписал прошение о помиловании израильтянки Наамы Иссахар. Об этом сообщается на сайте Кремля.

«Руководствуясь принципами гуманности, постановляю: помиловать ИССАСХАР Нааму, 1993 года рождения, осужденную 11 октября 2019 г. Химкинским городским судом Московской области, освободив ее от дальнейшего отбывания наказания в виде лишения свободы», — сказано в тексте указа.

Отмечается, что указ вступил в силу со дня его подписания.

Иссахар осудили на 7,5 года лишения свободы за контрабанду и хранение наркотиков. Ее задержали в транзитной зоне аэропорта «Шереметьево», девушка летела в Тель-Авив. У нее обнаружили 9,6 грамма гашиша, который, по ее словам, она перевозила в личных целях.

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