Российские вузы могут продлить каникулы студентам из Китая из-за коронавируса

Глава штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории РФ, вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что вузы в России предложат продлить каникулы студентам из Китая до первого марта из-за коронавируса нового типа.

Об этом сообщает «Интерфакс».

«Мы предложим нашим вузам довести до сведения студентов из КНР, которые учатся в российских вузах и которые уехали на новогодние праздники, продлить каникулы до 1 марта 2020 года», — сказала она.

По последним данным, в Китае коронавирусом 2019-nCoV заразились почти шесть тысяч человек. С 31 декабря от 2019-nCoV погибли уже 132 человека.

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