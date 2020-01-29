Российские вузы могут продлить каникулы студентам из Китая из-за коронавируса

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Председатель Счетной палаты России Татьяна Голикова перед совместным заседанием Совета при... Председатель Счетной палаты России Татьяна Голикова перед совместным заседанием Совета при...
Председатель Счетной палаты России Татьяна Голикова перед совместным заседанием Совета при...
Михаил Климентьев/РИА «Новости»

Глава штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории РФ, вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что вузы в России предложат продлить каникулы студентам из Китая до первого марта из-за коронавируса нового типа.

Об этом сообщает «Интерфакс».

«Мы предложим нашим вузам довести до сведения студентов из КНР, которые учатся в российских вузах и которые уехали на новогодние праздники, продлить каникулы до 1 марта 2020 года», — сказала она.

По последним данным, в Китае коронавирусом 2019-nCoV заразились почти шесть тысяч человек. С 31 декабря от 2019-nCoV погибли уже 132 человека.

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