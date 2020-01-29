Депутат Рады предложил отправить в поход на Крым «уже поживших»

Депутат Верховной рады Украины Мустафа Джемилев предложил совершить «марш достоинства» на Крым тем, кто «уже пожил», а других не подвергать опасности, передает РИА «Новости».

По его словам, участников движения может ожидать достаточно большой риск, поэтому нельзя отправлять молодых.

При этом парламентарий добавил, что акцию необходимо провести мирно, без использования оружия.

Джемилев заявил, что участники «марша достоинства» собираются пересечь российскую границу без предъявления паспорта, так как они идут на «территорию Украины».

По словам депутата, поход планируется осуществить через Каланчак, Армянск и Чонгар, в дальнейшем будет выбрано одно направление.

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.

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