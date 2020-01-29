Обнародовано видео с места убийства депутата в Ростовской области
Российский Следственный комитет опубликовал на YouTube-канале видеозапись, как следователи осматривают место убийства ростовского депутата Андрея Алабушева и его жены.
На кадрах в разных ракурсах показан дом депутата, а также комнаты, в том числе место его убийства, где виднеется кровь. Следствие уже установило, что подозреваемый в убийстве чиновника и его жены покончил с собой. Им был 38-летний местный житель.
Предполагается, что причиной совершения преступления стала личная неприязнь.
СК продолжает устанавливать обстоятельства случившегося.
Сообщения об убийстве Алабушева и его жены появились накануне.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— В Ростовской области найдены убитыми депутат и его жена
— СК: ростовского депутата Алабушева могли убить из-за личной неприязни