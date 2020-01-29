Обнародовано видео с места убийства депутата в Ростовской области

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Российский Следственный комитет опубликовал на YouTube-канале видеозапись, как следователи осматривают место убийства ростовского депутата Андрея Алабушева и его жены.

На кадрах в разных ракурсах показан дом депутата, а также комнаты, в том числе место его убийства, где виднеется кровь. Следствие уже установило, что подозреваемый в убийстве чиновника и его жены покончил с собой. Им был 38-летний местный житель.

Предполагается, что причиной совершения преступления стала личная неприязнь.

СК продолжает устанавливать обстоятельства случившегося.

Сообщения об убийстве Алабушева и его жены появились накануне.

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