Защита «петрозаводского маньяка» обжаловала пожизненный приговор
Защита «петрозаводского маньяка» Антона Ипатова направила апелляционную жалобу в связи с решением Верховного суда республики Карелия, который приговорил его к пожизненному лишению свободы за убийства девушек. Об этом рассказал РИА «Новости» адвокат Виктор Бережной.
По его мнению, даже с учетом всего совершенного обвиняемый не заслуживает такого наказания. Оно несправедливое.
«Если брать по аналогии иные приговоры, то при сходных обстоятельствах сроки наказания не превышают 20 лет», — посетовал адвокат.
Он уточнил, что не считает приговор незаконным, однако хочет справедливости и менее строго наказания.
По данным следствия, 19 сентября ударом охотничьего ножа в горло и живот он убил 20-летнюю студентку медицинского колледжа, а на следующий день в центре города перерезал горло 27-летней сотруднице агентства недвижимости.
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