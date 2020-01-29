Защита «петрозаводского маньяка» обжаловала пожизненный приговор

Защита «петрозаводского маньяка» Антона Ипатова направила апелляционную жалобу в связи с решением Верховного суда республики Карелия, который приговорил его к пожизненному лишению свободы за убийства девушек. Об этом рассказал РИА «Новости» адвокат Виктор Бережной.

По его мнению, даже с учетом всего совершенного обвиняемый не заслуживает такого наказания. Оно несправедливое.

«Если брать по аналогии иные приговоры, то при сходных обстоятельствах сроки наказания не превышают 20 лет», — посетовал адвокат.

Он уточнил, что не считает приговор незаконным, однако хочет справедливости и менее строго наказания.

По данным следствия, 19 сентября ударом охотничьего ножа в горло и живот он убил 20-летнюю студентку медицинского колледжа, а на следующий день в центре города перерезал горло 27-летней сотруднице агентства недвижимости.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— «Петрозаводский маньяк» приговорен к пожизненному сроку

— Петрозаводский маньяк арестован

— Подозреваемый в убийстве двух девушек‍ в Петрозаводске признался