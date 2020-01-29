В Кемерово арестовали четырех сотрудников ГУФСИН по делу об избиении заключенных
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В Кемерово арестовали четверых сотрудников ГУФСИН, подозреваемых в избиении заключенных в СИЗО. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Центральный районный суд города.
Как отмечается, подсудимые будут содержаться под стражей до 20 марта.
По информации локальных СМИ, арестованные являются сотрудниками ИК-37.
В Следственном комитете подтвердили, что в отношении мужчин возбуждено уголовное дело, по какой статье, не уточняется.
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