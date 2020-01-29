Американцы ищут взаимосвязь между коронавирусом и пивом Corona

Запрос о связи нового типа коронавируса, который был впервые обнаружен в Китае, с пивом Corona стал один из 10 самых популярных запросов американцев в поисковой системе Google за последнее время. Об этом свидетельствуют данные Google Trends.

Жители Соединенных Штатов, начиная с 20 января, активно искали в интернете страницы по словам: corona, beer, virus («Корона», «Пиво», «Вирус»).

Больше всего взаимосвязь вируса с пивом интересовала жителей штата Канзас. Также этот запрос был популярен у Миссури, Невады, Оклахомы и Кентукки.

Помимо американцев опасались заразиться вирусом через пиво Corona пользователи из Австралии, Индии, Индонезии, Новой Зеландии, Финляндии и Японии.

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