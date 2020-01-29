МВД намерено обязать иностранцев предоставлять медсправки при въезде в Россию

Министерство внутренних дел России намерено обязать всех иностранцев при въезде на территорию страны проходить дактилоскопию, а также предоставлять медицинские справки. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на начальника главного управления по вопросам миграции МВД России Валентину Казакову.

По ее словам, подобные меры необходимы для безопасности россиян.

Она добавила, что на сегодняшний момент распространение заболеваний очень актуально.

31 декабря 2019 года китайские власти сообщили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса 2019-nCoV. По последним данным, в Китае вирусом заразились почти шесть тысяч человек за месяц. Кроме того, еще почти 10 тысяч человек в настоящее время проверяются на наличие вируса в организме. С 31 декабря от 2019-nCoV погибли уже 132 человека и только 104 смогли выздороветь.

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