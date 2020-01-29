В Москве задержана гражданка Вьетнама по подозрению в хищении 30 млн рублей

В Москве правоохранители задержали гражданку Вьетнама по подозрению в краже более 30 млн рублей. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Как отмечается, в полицию обратился мужчина с заявлением о том, что в период с 13 сентября по 29 ноября 2019 года со счетов компании пропала указанная сумма.

Следствие установило, что девушка оформляла фиктивные документы на займы и переводила средства на счет своего соотечественника.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».

В настоящее время подозреваемая находится под домашним арестом.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— В Волгоградской области двух экс-военных приговорили за хищение бензина на 31 млн рублей

— В Геленджике задержали женщину, укравшую у пенсионеров 7 млн рублей

— Жителя Томской области заподозрили в краже двух тонн меда