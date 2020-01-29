В Москве задержана гражданка Вьетнама по подозрению в хищении 30 млн рублей
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В Москве правоохранители задержали гражданку Вьетнама по подозрению в краже более 30 млн рублей. Об этом сообщает РЕН ТВ.
Как отмечается, в полицию обратился мужчина с заявлением о том, что в период с 13 сентября по 29 ноября 2019 года со счетов компании пропала указанная сумма.
Следствие установило, что девушка оформляла фиктивные документы на займы и переводила средства на счет своего соотечественника.
По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».
В настоящее время подозреваемая находится под домашним арестом.
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