Голунов подтвердил задержание полицейских по его делу

Журналист «Медузы» Иван Голунов заявил, что экс-сотрудников Управления внутренних дел по Западному административному округу столицы действительно задержали по его делу. Об этом он сказал «Интерфаксу».

Однако Голунов не смог уточнить число задержанных и других подробностей.

«Подтверждаю, но... подробности не знаю»», — отметил Голунов.

Ранее в СМИ появилась информация, что пятерых бывших сотрудников полиции УВД по ЗАО задержали и доставили на допрос в Следственный комитет России. Telegram-канал Baza со ссылкой на собственные источники добавил, что также были уволены несколько оперативников из УВД по ЗАО, которые могли иметь отношение к этому делу.

Голунова задержали 6 июня 2019 года из-за якобы обнаруженных свертков с наркотиками. Но известно об этом стало только на следующий день. Против журналиста было возбуждено уголовное дело о причастности к сбыту запрещенных веществ. Голунов заявил, что наркотики ему подбросили. 11 июня дело официально закрыли.

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