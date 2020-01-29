Голунов подтвердил задержание полицейских по его делу

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Журналист «Медузы» Иван Голунов после выхода на свободу, 11 июня 2019 года Журналист «Медузы» Иван Голунов после выхода на свободу, 11 июня 2019 года
Журналист «Медузы» Иван Голунов после выхода на свободу, 11 июня 2019 года
Shamil Zhumatov/Reuters

Журналист «Медузы» Иван Голунов заявил, что экс-сотрудников Управления внутренних дел по Западному административному округу столицы действительно задержали по его делу. Об этом он сказал «Интерфаксу».

Однако Голунов не смог уточнить число задержанных и других подробностей.

«Подтверждаю, но... подробности не знаю»», — отметил Голунов.

Ранее в СМИ появилась информация, что пятерых бывших сотрудников полиции УВД по ЗАО задержали и доставили на допрос в Следственный комитет России. Telegram-канал Baza со ссылкой на собственные источники добавил, что также были уволены несколько оперативников из УВД по ЗАО, которые могли иметь отношение к этому делу.

Голунова задержали 6 июня 2019 года из-за якобы обнаруженных свертков с наркотиками. Но известно об этом стало только на следующий день. Против журналиста было возбуждено уголовное дело о причастности к сбыту запрещенных веществ. Голунов заявил, что наркотики ему подбросили. 11 июня дело официально закрыли.

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