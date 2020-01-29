В России не нашли заболевших новым коронавирусом

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В Роспотребнадзоре рассказали, что проверили всех людей с подозрением на коронавирус нового типа 2019-nCoV и не выявили заболевших, передает РИА «Новости».

В заявлении говорится, что на территории России пока не было зарегистрировано заразившихся коронавирусом.

По последним данным, в Китае вирусом заразились почти шесть тысяч человек за месяц. Кроме того, еще почти 10 тысяч человек в настоящее время проверяются на наличие вируса в организме. С 31 декабря от 2019-nCoV погибли уже 132 человека и только 104 смогли выздороветь.

31 декабря 2019 года китайские власти сообщили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса 2019-nCoV.

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