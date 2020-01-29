Пять полицейских задержали по делу журналиста Ивана Голунова

Пять сотрудников полиции были задержаны по делу журналиста «Медузы» Ивана Голунова, сообщает ТАСС со ссылкой на источник, близкий к следствию.

По данным агентства, задержанных доставили на допрос в Следственный комитет России.

Как добавляет Telegram-канал Baza, в Москве были задержаны бывшие оперативники УВД по ЗАО, которые проходят по делу о фальсификации материалов уголовного дела в отношении Голунова. Также были уволены несколько оперативников из УВД по ЗАО, которые могли иметь отношение к этому делу.

Голунова задержали 6 июня 2019 года из-за якобы обнаруженных свертков с наркотиками. Но известно об этом стало только на следующий день. Против журналиста было возбуждено уголовное дело о причастности к сбыту запрещенных веществ. Голунов заявил, что наркотики ему подбросили. 11 июня дело официально закрыли.

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