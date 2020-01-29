В Китае начали арестовывать за фейки о коронавирусе

Первое задержание произошло в Китае из-за того, что человек распространял фейковые данные о коронавирусе в городе Тяньцзинь, сообщает Xinhua со ссылкой на городское управление общественной безопасности (УОБ).

По словам начальника УОБ Тяньцзиня Чэнь Юйдун, ведется постоянное отслеживание публикаций в интернете на коронавирусную тему. В случае обнаружения недостоверной информации нарушителю «наносится суровый удар согласно закону», чтобы предотвратить общественную панику.

В настоящее время один из распространителей фейков был арестован, а еще с 34 жителями города была проведена профилактическая беседа. Кроме того, шесть нарушителей правопорядка задержаны.

«Городское управление общественной безопасности усилило надзор за появившимися в интернете злонамеренными слухами о распространении пневмонии», — заключается в заявлении.

31 декабря 2019 года китайские власти сообщили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса 2019-nCoV.

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