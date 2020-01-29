Мишустин назначил Голикову главой штаба по контролю за коронавирусом в РФ

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Российский премьер Михаил Мишустин выбрал состав оперативного штаба по предупреждению и распространению в России нового типа коронавируса 2019-nCoV, говорится на сайте кабмина.

Руководителем штаба назначена вице-премьер страны Татьяна Голикова. Также в штабе числятся министр здравоохранения Михаил Мурашко, глава Роспотребнадзора Анна Попова, заместитель главы МВД России Александр Горовой, глава российского МЧС Евгений Зиничев, руководитель федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору Сергей Данкверт и другие.

Отмечается, что Мишустин провел в понедельник совещание по вопросам профилактики и контроля за распространением коронавирусной инфекции.

31 декабря 2019 года китайские власти сообщили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса 2019-nCoV.По последним данным, новым типом коронавируса успели заразиться по всему миру 5999 человек. Кроме того, еще почти 10 тысяч человек в настоящее время проверяются на наличие вируса в организме. С 31 декабря от 2019-nCoV погибли уже 132 человека и только 104 смогли выздороветь.

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