Число жертв наводнений и оползней в Бразилии возросло до 64

Жертвами наводнений и оползней в Бразилии стали уже 64 человека, сообщает Telesur со ссылкой на заявление властей.

На прошлой неделе штат Минас-Жейрас атаковали сильные ливни. Местные синоптики признали, что с четверга по пятницу выпало очень много осадков, которых в таком количестве не было уже 110 лет. Кроме того, ливни вызвали оползни, наводнения и разрушения в городе, которые также увеличили число погибших.

По последним данным, 65 человек пострадали в штате Минас-Жерайс.

По прогнозам властей, осадки в стране должны сократиться, однако опасность новых оползней сохраняется.

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