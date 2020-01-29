В ОАЭ зафиксирован первый случай заболевания коронавирусом

В Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ) зафиксирован первый случай заболевания новым типом пневмонии, названным коронавирусом. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на заявление министерства здравоохранения королевства.

Отмечается, что состояние заразившегося стабильное. В настоящее время он находится под присмотром специалистов.

31 декабря 2019 года китайские власти сообщили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса 2019-nCoV. По последним данным в Китае заражены больше 5 тысяч человек. Больше 100 человек скончались.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Эксперт Минздрава спрогнозировал появление коронавируса в России в феврале

— 132 человека умерли, почти 6 тысяч заболели из-за коронавируса в КНР

— СМИ сообщили о появлении вакцины от коронавируса в Гонконге