132 человека умерли, почти 6 тысяч заболели из-за коронавируса в КНР
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Число заразившихся новым типом короновируса в Китае достигло 5 974 человек, сообщается на сайте Государственного комитета по делам здравоохранения Китайской Народной Республики (КНР).
По последним данным, зафиксировано 132 случая летального исхода, 103 пациента удалось вылечить. Вирус распространился минимум на 31 провинцию Китая.
31 декабря 2019 года китайские власти сообщили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса 2019-nCoV.
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