В Роспотребнадзоре рассказали об опасных для жизни осложнениях гриппа

Грипп является единственной острой респираторной вирусной инфекцией, влекущей за собой опасные для жизни осложнения, говорится в опубликованном на сайте Роспотребнадзора сообщении.

Осложнения гриппа чаще всего являются отсроченными и наступают после заболевания. Самыми частыми являются осложнения со стороны дыхательной и сердечно-сосудистой систем организма, однако они могут затрагивать также нервную и мочеполовую системы.

Возможные осложнения могут быть связаны непосредственно с течением заболевания или возникать в результате присоединения бактериальной инфекции. Самым опасным и частым осложнением гриппа является пневмония.

Осложнения могут привести к летальному исходу, в группу риска входят в первую очередь дети в возрасте до одного года и пожилые люди старше 60 лет.

На сегодняшний день единственным надежным способом профилактики гриппа является вакцинации, подчеркнули в Роспотребнадзоре.

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