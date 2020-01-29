В Роспотребнадзоре рассказали об опасных для жизни осложнениях гриппа
Грипп является единственной острой респираторной вирусной инфекцией, влекущей за собой опасные для жизни осложнения, говорится в опубликованном на сайте Роспотребнадзора сообщении.
Осложнения гриппа чаще всего являются отсроченными и наступают после заболевания. Самыми частыми являются осложнения со стороны дыхательной и сердечно-сосудистой систем организма, однако они могут затрагивать также нервную и мочеполовую системы.
Возможные осложнения могут быть связаны непосредственно с течением заболевания или возникать в результате присоединения бактериальной инфекции. Самым опасным и частым осложнением гриппа является пневмония.
Осложнения могут привести к летальному исходу, в группу риска входят в первую очередь дети в возрасте до одного года и пожилые люди старше 60 лет.
На сегодняшний день единственным надежным способом профилактики гриппа является вакцинации, подчеркнули в Роспотребнадзоре.
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