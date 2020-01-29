Против экс-депутата Рады возбудили дело за незаконное проникновение в ГБР
В отношении бывшего депутата Верховной рады Татьяны Черновол возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве, сообщается на сайте Государственного бюро расследований (ГБР) Украины.
По версии следствия, Черновол незаконно проникла на территорию бюро через забор с колючей проволокой, после чего зашла в зал, где проходил брифинг первого заместителя директора ГБР Александра Бабикова.
Экс-депутат пыталась бросить в Бабикова мобильный телефон и оказывала сопротивление представителю власти, говорится в сообщении бюро.
В настоящее время проводится досудебное расследование, Черновол грозит от двух до пяти лет лишения свободы.
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