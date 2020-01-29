Коронавирус подтвержден у почти 5,5 тысяч человек в Китае

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Число заразившихся новым типом коронавируса в китайской провинции Хубэй увеличилось на 840 человек, еще 25 человек скончались, сообщает Global Times.

Таким образом, общее число случаев заражения на территории Китая достигло 5 470, их них к летальному исходу привел 131 случай заболевания.

Врачам удалось добиться выздоровления 80 человек, заразившихся коронавирусом.

31 декабря 2019 года китайские власти сообщили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса 2019-nCoV.

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