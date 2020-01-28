Фигуранта дела экс-главы Коми Гайзера задержали в Москве
Демьян Москвин, который является фигурантом дела бывшего губернатора Коми Вячеслава Гайзера, был задержан в Москве. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК со ссылкой на адвокат Руслана Закалюжного, защищавшего одного из участников судебного процесса Игоря Ковзеля.
Как стало известно, мужчина находился в федеральном розыске, однако ему пришлось вернуться в столицу по семейным обстоятельствам
«Вчера задержали у дома», — заявил Закалюжный.
Юрист также уточнил, что Москвин, вероятно, прибыл обратно в Россию из-за операции, которую должны провести его жене.
Экс-глава Коми Вячеслав Гайзер был арестован 20 сентября 2015 года по обвинению в мошенничестве и организации преступной группы. Суд приговорил его к 11 годам колонии и штрафу в 160 млн рублей по делу о мошенничестве.
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