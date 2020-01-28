Тульский участковый при вызове нашел чужую банковскую карту и оплатил ей фильмы

Участковый из Тулы оплатил чужой банковской картой, которую перед этим нашел во время выезда по заявлению о краже, фильмы в онлайн-кинотеатре. Об этом сообщает сайт прокуратуры по Тульской области.

Как стало известно, инцидент случился в апреле 2019 года.

Согласно версии следствия, сотрудник правоохранительных органов прибыл в офис по заявлению о краже, где увидел на столе банковскую карту. Затем он совершил покупку в онлайн-кинотеатре просмотра фильмов за 599 рублей, использовав ее реквизиты.

Отмечается, что через несколько дней полицейский снова попытался сделать , но ему это не удалось, поскольку карта была уже заблокирована.

В отношении участкового завели уголовное дело по статьям 158 УК России (кража и покушение на кражу с банковского счета).