Источник: в Воронеже два человека доставлены в больницу с подозрением на коронавирус

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В одну из воронежских больниц доставили двух человек с подозрением на коронавирус. Об этом сообщает «Интерфакс», ссылаясь на информированный источник.

По имеющейся информации, пациентами являются женщина 1965 года рождения и мужчина 1985 года рождения.

По словам источника, женщина четыре дня назад прилетела из Китая.

«Она обратилась в поликлинику с признаками гриппа. Было принято решение госпитализировать ее», — рассказал источник.

Как отмечается, похожая ситуация была и с мужчиной.

31 декабря 2019 года власти Китая сообщили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса 2019-nCoV. По последним данным в Китае заражены больше 4,5 тысяч человек. Больше 100 человек скончались.

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