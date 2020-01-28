В Томске женщина оставила девушку с ДЦП в отделении полиции
В Томске неизвестная женщина оставила в отделении полиции девушку с детским церебральным параличом (ДЦП) и исчезла. Об этом сообщает РИА «Новости».
Инцидент произошел 27 января. Девушка-инвалид была брошена в холле ОМВД России по Ленинскому району Томск.
Правоохранителям удалось выяснить личность женщины и привести ее в отделение.
По предварительным данным, она является матерью девушки, которой 19 лет. При этом отмечается, что женщина страдает психическим расстройством.
В настоящее время они обе переданы медицинским работникам.
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