В Томске женщина оставила девушку с ДЦП в отделении полиции

В Томске неизвестная женщина оставила в отделении полиции девушку с детским церебральным параличом (ДЦП) и исчезла. Об этом сообщает РИА «Новости».

Инцидент произошел 27 января. Девушка-инвалид была брошена в холле ОМВД России по Ленинскому району Томск.

Правоохранителям удалось выяснить личность женщины и привести ее в отделение.

По предварительным данным, она является матерью девушки, которой 19 лет. При этом отмечается, что женщина страдает психическим расстройством.

В настоящее время они обе переданы медицинским работникам.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Девушку с ДЦП изъяли у тетки-опекунши из-за переезда в дом ранее судимого мужчины

— «Никто и не заметил»: мальчик с ДЦП умер рядом с телом матери

— Следователи расследуют смерть ребенка-инвалида в подмосковном детдоме