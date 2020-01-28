Губернатор Подмосковья подписал рекомендацию помиловать израильтянку Иссахар

Губернатор Московской области Андрей Воробьев подписал рекомендацию помиловать осужденную в России израильтянку Нааму Иссахар. Об этом сообщает Telegram-канал «Подъем».

Следующим этапом просьба о помиловании осужденной должна поступить к президенту РФ Владимиру Путину.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что глава государства незамедлительно примет решение о помиловании израильтянки после завершения всех формальностей.

Иссахар получила 7,5 года лишения свободы за контрабанду и хранение наркотиков. Ее задержали в транзитной зоне аэропорта «Шереметьево», девушка летела в Тель-Авив. У нее нашли 9,6 грамма гашиша, по ее словам она перевозила его в личных целях.

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