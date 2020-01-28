Экс-майор МВД Дымовский обвинен в призывах к экстремистской деятельности

Бывший сотрудник МВД Алексей Дымовский обвинен в публичных призывах к осуществлению экстремистской деятельности (ст. 280 УК РФ). Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на адвоката подсудимого Валерия Мельникова.

Отмечается, что экс-майор выставил 14 октября в соцсетях несколько видеообращений, в которых заявил, что намеревался убить президента России Владимира Путина при помощи найденного в лесу тротила, но затем отказался от замысла и отдал взрывчатку полиции.

Дымовского задержали на следующий день в Новороссийске, когда он вез в такси сумку с 6 кг тротила.

Мужчине предъявили обвинение в незаконном обороте взрывчатых веществ (ст. 222.1 УК РФ).

Относительно видеозаписей экс-сотрудник МВД заявил, что всего лишь намеревался привлечь внимание журналистов.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— 26 участников террористических ячеек нейтрализованы на Северном Кавказе в 2019 году

— Члены «Свидетелей Иеговы» (организация запрещена в России) задержаны в Волгоградской области

— СМИ: убитого в Берлине грузина искали ингушские правоохранители по делу о терроризме