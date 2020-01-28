Большинство россиян не верят в приметы о високосном годе

64% россиян не верят в приметы о том, что високосный год несчастливый. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на опрос ВЦИОМ.

Отмечается, что 78% россиян знают, что 2020 год – високосный, 9% думают, что он обычный, а 13% затруднились ответить.

При этом 64% жителей России не верят в приметы о том, что в високосном году люди чаще сталкиваются с трудностями и неприятностями, 33% верят в это, а еще 3% затруднились ответить.

Конкретные приметы об этом годе назвали 35% россиян. Большинство опрошенных выделили приметы о том, что високосный год тяжелый (10%), несчастливый (9%), а также, что с ним связаны повышенная смертность (7%) и различные катаклизмы (4%). Еще 3% заявили, что в високосный брак нельзя заключать браки, так как они будут несчастливыми, и нежелательно начинать ремонт или строительство (2%).

Опрос был проведен среди 1,6 тысячи россиян старше 18 лет методом телефонного интервью.