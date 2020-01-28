В Екатеринбурге устроили массовую драку из-за шапки на выходе из метро

В Екатеринбурге на выходе из метро «Уральская» пять мужчин устроили драку. Об этом сообщает портал Е1.RU.

По словам очевидца, драка началась из-за шапки.

«Трое догнали двоих. У одного шапку вырвали из рук, крикнули: «Это моя шапка, ты ее украл у меня». И началась битва просто», — сказал он.

Один из участников драки получил ногой в лицо, его продолжили бить, когда он лежал в дверях у выхода из метро.

Очевидец добавил, что к дерущимся подошли полицейские и увели их от метро.