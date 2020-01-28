Глава района Нижнего Новгорода подозревается в получении взятки

В Нижнем Новгороде следователи возбудили уголовное дело по статье «Получение взятки группой лиц» в отношении главы администрации Канавинского района города Михаила Шарова и его заместителя Эдуарда Цветкова. Об этом сообщается на сайте СУ СК России по Нижегородской области.

Согласно версии следствия, Шаров и Цветков подозреваются в получении взятки в размере 150 тыс. рублей за незаконные бездействия в пользу жителя Нижнего Новгорода.

Подозреваемых задержали 27 января. В ближайшее время им предъявят обвинение и изберут меру пресечения.

Уточняется, что расследование в рамках уголовного дела продолжается.