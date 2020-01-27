Мишустин освободил от должности замгалвы Минздрава Бойко
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Премьер-министр России Михаил Мишустин освободил Елену Бойко от должности замминистра здравоохранения, говорится в документе, опубликованном на сайте правительства.
Как следует из сообщения, Бойко освобождена от должности по ее просьбе.
«Освободить Бойко Елену Львовну от должности заместителя министра здравоохранения РФ по ее просьбе», — указано в документе.
Новым главой Минздрава после смены правительства вместо Вероники Скворцовой стал экс-руководитель Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения Михаил Мурашко.