В Подмосковье четырнадцатилетняя девочка умерла по дороге в школу

Четырнадцатилетняя школьница умерла по дороге в школу в Домодедово, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на прокуратуру Подмосковья.

Инцидент произошел 27 января. Как отмечается, школьница была доставлена в реанимацию, где позже скончалась.

По предварительным данным, ей стало плохо по дороге в школу.

Уполномоченная по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова рассказала, что семья девочки была благополучной, ее отец по профессии врач-реаниматолог.

В ходе проверки прокуратура даст правовую оценку причинам и условиям произошедшего инцидента.