Коронавирус впервые зарегистрирован на Шри-Ланке
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На Шри-Ланке был зарегистрирован первый случай заболевания новым типом коронавируса 2019-nCoV. Об этом сообщает телеканал News 1st.
Уточняется, что зараженной оказалась прибывшая из Уханя 43-летняя гражданка Китая.
Отмечается, что она была госпитализирована в больницу в субботу, а в понедельник ее анализы на наличие коронавируса оказались положительными.
31 декабря 2019 года китайские власти сообщили о вспышке неизвестной пневмонии в Ухань. В январе появилась информация, что возбудителем заболевания является новый тип коронавируса.
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