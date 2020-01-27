Коронавирус впервые зарегистрирован на Шри-Ланке

На Шри-Ланке был зарегистрирован первый случай заболевания новым типом коронавируса 2019-nCoV. Об этом сообщает телеканал News 1st.

Уточняется, что зараженной оказалась прибывшая из Уханя 43-летняя гражданка Китая.

Отмечается, что она была госпитализирована в больницу в субботу, а в понедельник ее анализы на наличие коронавируса оказались положительными.

31 декабря 2019 года китайские власти сообщили о вспышке неизвестной пневмонии в Ухань. В январе появилась информация, что возбудителем заболевания является новый тип коронавируса.

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