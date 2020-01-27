Российские аптеки начали использовать тему коронавируса в рекламе

Российские аптеки ачали использовать тему нового коронавируса для в рекламе, сообщает РИА «Новости».

Отмечается, что хотя фактов заражения коронавирусом на территории РФ не выявлено, а вакцина от данного заболевания еще не изобретена учеными, пользователи соцсетей уже сообщают о фактах спекулирования на тематике вируса аптеками.

Так, на прошлой неделе в одной из российских аптек пользователи заметили листовку с надписью «Долой китайский коронавирус», где в качестве профилактики и лечения были перечислены конкретные БАДы и противовирусные средства.

В одной из московских аптек также обнаружена листовка, призывающую готовиться к приходу вирусов и защитить себя «от вирусов и бактерий». Текст листовки также был написан и на китайском языке, где в переводе на русский значилось «Защита от вируса».

31 декабря 2019 года китайские власти сообщили о вспышке неизвестной пневмонии в Ухань. В январе появилась информация, что возбудителем заболевания является новый тип коронавируса.

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