Названа причина смерти протоиерея Всеволода Чаплина
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Протоиерей Всеволод Чаплин скончался от острой ишемической болезни сердца, об этом стало известно в результате вскрытия, передает «112».
Отмечается, что в дальнейшем сердечная недостаточность привела к осложнениям.
Протоиерей Всеволод Чаплин ушел из жизни на 52 году жизни 26 января. Он был настоятелем храма Феодора Студита у Никитских ворот. В сан протоиерея Чаплин был возведен в 1999 году.
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