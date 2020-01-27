Названа причина смерти протоиерея Всеволода Чаплина

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Глава Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви и общества протоиерей Всеволод Чаплин на съезде... Глава Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви и общества протоиерей Всеволод Чаплин на съезде...
Глава Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви и общества протоиерей Всеволод Чаплин на съезде...
Илья Питалев/РИА «Новости»

Протоиерей Всеволод Чаплин скончался от острой ишемической болезни сердца, об этом стало известно в результате вскрытия, передает «112».

Отмечается, что в дальнейшем сердечная недостаточность привела к осложнениям.

Протоиерей Всеволод Чаплин ушел из жизни на 52 году жизни 26 января. Он был настоятелем храма Феодора Студита у Никитских ворот. В сан протоиерея Чаплин был возведен в 1999 году.

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