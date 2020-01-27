Жириновский назвал вспышку коронавируса биологической атакой США

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что причиной вспышки коронавируса в Китае могут являться американцы. Политик высказал две теории, в каждой из которых его подозрения падают на США, передает радиостанция «Говорит Москва».

Жириновский предположил, что вирус мог появиться в Китае из-за желания американских фармацевтических фирм нажиться.

«Фармацевты станут миллиардерами 2020 года, и все все быстренько забудут», — добавил он.

Согласно второй его версии, коронавирус атаковал людей после применения американской стороной биологического оружия. Депутат считает, что вирус могли передать авиационным путем.

«Эта зараза может перекинуться и на ту страну, которая использует [биологическое оружие]. А пока это просто создать панику», — продолжил Жириновский.

Главной целью США в этих случаях было бы желание ударить по экономике Китая и подорвать экономическую мощь.

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