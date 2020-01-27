В Москве 28 января ожидается самый сильный снегопад с начала зимы

В ночь на вторник, 28 января, на Москву обрушится самый сильный снегопад с начала зимы, высота снега достигнет 4-8 сантиметров. Об этом сообщается на сайте «Метеоновости».

Как отмечается, в понедельник, 27 января, в столицу вернулись холода из-за фронтального раздела.

На восток Европейской территории России надвинулся холодный антициклон с Баренцева моря, который и приведет к усилению снегопада в столичном регионе в эту ночь.

Отмечается, что за вечер понедельника снег достигнет около 1 сантиметра, в ночь на вторник выпадет 2-5 сантиметров снега, на следующий день снегопад ослабеет.

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