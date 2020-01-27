В результате землетрясения в Турции погибли 39 человек

Число погибших в результате землетрясения в турецком городе Элязыг увеличилось до 39 человек. Об этом сообщает Агентство по чрезвычайным ситуациям страны (Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı).

Отмечается, что 1,516 из 1,607 граждан, направленных в больницы после происшествия, уже выписаны.

Согласно информации агентства, тело последнего погибшего вытащили из под завалов в понедельник утром, 27 января.

В настоящее время еще двое человек все еще находятся под обломками. Операция по их обнаружению продолжается.

Землетрясение магнитудой 6,8 случилось в пятницу, 25 января, в районе города Сивридже провинции Элязыг.

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